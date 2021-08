Inzaghi, piena sintonia con Marotta e Ausilio. Ma ora si aspetta un attaccante

Il tecnico dell'Inter ha compreso le difficoltà economiche della società, ma attende un nuovo rinforzo in avanti

Due giorni all'inizio della nuova stagione di Serie A: l'Inter campione d'Italia in carica debutta in campionato ospitando a San Siro il Genoa. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi, nonostante le dolorose cessioni di Hakimi e Lukaku, è in piena sintonia con la dirigenza, avendo compreso le difficoltà economiche della proprietà. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della Lazio si aspetta un ultimo rinforzo per il reparto avanzato: