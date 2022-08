Inzaghi: “Skriniar sta crescendo come tutta l’Inter. In 3-4 anni…”

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, Simone Inzaghi ha parlato anche di Milan Skriniar dopo la notizia della sua permanenza a Milano. Queste le sue considerazioni: "Lo vedo molto bene, concentrato, attento. Qualche problemino lo aveva all'inizio, veniva da un infortunio in nazionale, penso in 3/4 anni non avesse mai saltato un allenamento. Lo aveva rallentato per 40 giorni, ora sta crescendo la sua condizione e quella di tutta l'Inter".