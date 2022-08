Inter, Inzaghi a colloquio con Skriniar e Dumfries: ottenute le risposte che cercava

Le voci di mercato sembrano non aver distratto i calciatori dell'Inter: è questa la conclusione alla quale è arrivato Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, nello specifico, avrebbe parlato a lungo con Milan Skriniar e con Denzel Dumfries, come scrive La Gazzetta dello Sport: "La situazione intorno allo slovacco non può esser definita del tutto tranquilla. Ma il silenzio va festeggiato, almeno così la pensa il tecnico. Che comunque ha avuto modo di parlare a lungo con il giocatore e con Dumfries - altro big a rischio cessione - nei giorni scorsi, ottenendo in cambio le risposte che cercava. Nessuna distrazione, la testa è sull'Inter".