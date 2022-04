Juventus-Inter, per Inzaghi è una sliding door che può orientare una carriera

Il tecnico nerazzurro ha storicamente avuto un calo di rendimento nel girone di ritorno: tocca a lui smentire i numeri

Repubblica, nella sua analisi relativa a Juventus-Inter, pone la sua attenzione su Simone Inzaghi e sulle sue statistiche da allenatore: "Simone con la primavera si è sempre perso, forse per non avere saputo dosare le energie o forse perché nei tornei a tappe, al contrario delle finali, alle sue squadre è sempre venuto il braccino. La sua media punti storica delle ultime 10 giornate è bassissima, un punto e mezzo a gara, comunque meglio di quanto stia facendo l'Inter recente: sette punti in sette giornate. La sfida di stasera per lui è una sliding door, è una di quelle che può orientare una carriera e lui dà l'idea di rendersene conto".