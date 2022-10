Inzaghi cerca conferme: all’Inter serve solidità. Il tecnico smonta e rimonta la difesa

"C’è un dato che colpisce: contro Roma, Sassuolo e Salernitana, l’Inter ha concesso al massimo tre tiri in porta ai rivali. Una fase, questa, nella quale Inzaghi non ha mai proposto gli stessi uomini nel reparto: si va dal terzetto Skriniar-Acerbi-Bastoni impiegato nella serata storta davanti alla Roma, all’unica esclusione stagionale dello slovacco a Reggio Emilia (dove hanno giocato D’Ambrosio, Bastoni e Acerbi) per arrivare a Skriniar-De Vrij-Acerbi nel 2-0 sulla Salernitana", spiega il Corriere dello Sport.