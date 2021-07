Inzaghi sorride, è già l’Inter di Calhanoglu: “È il più cercato, decide lui cosa fare”

Nel match contro il Crotone ha brillato Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco ex Milan si è già preso l'Inter

Hakan Calhanoglu è già il fulcro dell' Inter di Simone Inzaghi . Dopo le sgambate contro Pro Vercelli e Pergolettese, il turco trascina i nerazzurri nel successo sul Crotone per 6-0 ieri ad Appiano Gentile.

Inzaghi spera che l'ex Milan possa essere per l'Inter quello che Luis Alberto è stato per la sua Lazio. Tuttosport scrive: "Si è calato molto bene nel ruolo di mezzala, un po' regista e un po' incursore. La palla passa spesso dai suoi piedi, è il giocatore più cercato dal portiere, dai difensori o dall'esterno di sinistra nell'uscita dal basso e una volta in possesso della sfera decide lui cosa fare, se verticalizzare, cambiare gioco o avanzare lui stesso, cambiando ritmo e tagliando la squadra avversaria".