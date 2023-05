il Giornale – Inzaghi sorride: Inter in piena salute nel momento decisivo. E Lukaku…

"Quattro vittorie consecutive in A (cinque se consideriamo anche quella di Coppa con la Juventus) l’Inter non le conquistava dall’ottobre scorso. Un filotto che arriva nel momento giusto della stagione, sia dal punto di vista della classifica che del morale in vista del doppio euroderby di Champions". Recita così l'incipit dell'articolo de il Giornale sulla netta vittoria e bella vittoria dell'Inter contro la Roma.

"Il condottiero nerazzurro può sorridere: la truppa arriva in piena salute all’importante appuntamento europeo, può guardare con ottimismo alla volata finale per la Champions del prossimo anno dalla quale ha di fatto quasi eliminato i giallorossi di Mourinho", prosegue poi il quotidiano che sottolinea come Lukaku sia andato in gol per la terza volta di fila, cosa che non accadeva dalla sua prima esperienza in nerazzurro con Conte in panchina.