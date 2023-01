Repubblica – Inter, la reazione non cancella il brutto spettacolo. Per fortuna due rientrano

Brutta prestazione dell'Inter col Parma, ma i nerazzurri riescono a passare ai quarti di finale. Inzaghi sorride per Calhanoglu e Barella

Andrea Della Sala

Servono i supplementari all'Inter per superare il Parma in Coppa Italia. In vista del Verona, però, Inzaghi può sorridere per alcuni recuperi.

"I nerazzurri, andati in svantaggio nel primo tempo, si sono salvati in qualche modo, con un tiro di Lautaro deviato a due minuti dal novantesimo, per poi vincere grazie all’incornata nell’extra time dell’ex difensore della Lazio, buttato in campo a partita in corso proprio per quello. Una reazione di carattere che consente alla squadra di Inzaghi di andare avanti, ma che non cancella lo spettacolo mesto visto a San Siro", racconta Repubblica.

"Ancor più che il passaggio di turno, agguantato contro una squadra che bivacca al sesto posto in Serie B a dodici punti dal Frosinone capolista, la buona notizia per i tifosi nerazzurri è arrivata dai macchinari diagnostici della clinica Humanitas: Barella e Çalhanoglu, doloranti dopo la trasferta di Monza, non solo non hanno nulla di grave, ma potrebbero essere a disposizione dell’allenatore sabato con il Verona. Ma è un sollievo leggero, che non basta a distrarre gli interisti dalle pene del campo e del mercato", aggiunge il quotidiano