Inter, dalla pausa una doppia rigenerazione. Recupero infortunati, ma non solo

Inzaghi dovrà gestire al meglio la sosta per recuperare le forze fisiche, ma soprattutto mentali del gruppo che avrà un aprile molto impegnativo. "Dalla pausa l'Inter si aspetta una doppia rigenerazione. Anzitutto, fisica: a San Siro con la Juventus l'allenatore non ha potuto contare su Skriniar e Gosens. Nella ripresa, al posto di Dimarco fermato da un risentimento muscolare, Inzaghi ha dovuto inserire in fascia sinistra D'Ambrosio, destro di piede, quasi 35enne e ormai poco avvezzo a correre per tutta la corsia. Figuriamoci poi quella che non è la sua", spiega Repubblica.