Inter, 7 gare in 22 giorni. Lazio, Juve e la Champions: Inzaghi costretto a spremere tutti

Il tecnico dell'Inter dovrà fare affidamento su tutto il gruppo per superare indenne questo ciclo con tante partite importanti

Come riporta Gazzetta.it "7 partite in 22 giorni. Come il Milan non un calendario da sogno. Lazio all'Olimpico, Juve in casa e la trasferta di Champions a Tiraspol (due ore e mezza di volo) prima del derby. Il doppio turno di coppa da vincere e gli incroci nostrani da gestire bene per non sfilacciare il gruppo di testa obbligano Simone Inzaghi a spremere tutto e tutti".