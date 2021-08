Inzaghi studia la sua Inter. Col Parma prima uscita per Barella, Bastoni e Lautaro

Il giorno del debutto in campionato col Genoa si avvicina e il tecnico dell'Inter sta lavorando per portare tutti in condizione

Andrea Della Sala

In attesa degli sviluppi di mercato, l'Inter di Inzaghi si prepara alla prossima uscita in casa del Parma di Buffon, domenica sera. Difficilmente si vedrà in campo Lukaku, la trattativa col Chelsea procede e potrebbero esserci presto sviluppi importanti.

"Ci saranno invece – per la prima volta con lo scudetto sul petto – i campioni dell’estate nerazzurra: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, dopo i trionfi con Italia e Argentina, sono pronti a fare il debutto con la nuova maglia e vedere l’effetto che fa guardarsi il tricolore addosso. Il campionato si avvicina e Inzaghi non avrà tante altre occasioni per testare la

forma dei suoi e soprattutto cominciare a oliare i meccanismi di squadra, anche perché il mercato al momento rende il lavoro del tecnico piuttosto complicato. L’unica punta al momento sicura di giocare contro il Genoa al debutto è Alexis Sanchez, la cui condizione però non è ancora ottimale e infatti verrà risparmiato per la sfida di Parma", spiega La Gazzetta dello Sport.