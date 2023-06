Verso Istanbul, l’Inter oggi si riposa, ma Inzaghi no: “Passerà la giornata a studiare il City”

"L’Inter oggi si riposerà, ma senza dubbio Simone Inzaghi passerà la giornata - sempre che non l’abbia già fatto nella notte - a riguardare la finale di FA Cup, con il Manchester City vittorioso per 2-1 nel derby con lo United. Guardiola arriverà a Istanbul dunque con un fresco trofeo in bacheca, l’Inter con i tre punti ottenuti a Torino, buoni per il morale e la classifica: gli obiettivi, Coppa Italia o qualificazione alla Champions ’22-23, erano già stati raggiunti. In più il tecnico ha gestito bene le energie e la prova col Toro si può dire sia stato un ottimo "allenamento" per mantenere alto il ritmo di tutti i giocatori ruotati".