Inzaghi, tentazione Correa ma con la Lazio tocca a Sanchez. “Altri due ballottaggi”

"La decisione finale arriverà stamani, ma Simone Inzaghi è orientato a schierare Alexis Sanchez accanto a Lautaro Martinez. La tentazione Correa, che negli ultimi giorni si è allenato alla grande, l'ha avuta e l'avrà fino all'ultimo, ma anche il cileno, ieri schierato in coppia con il Toro, è in grande spolvero e nella partitella ha dato spettacolo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla probabile formazione dell'Inter contro la Lazio. Inzaghi darà una chance a Sanchez, che sarebbe dovuto partire titolare contro il Bologna. Dzeko, invece, sarà in panchina per poi essere in campo dall'inizio con la Juventus.