Inter, col Parma niente Lukaku. Ma Inzaghi si gode tre titolari alla prima uscita

Con il Parma mister Inzaghi vedrà per la prima volta in campo Barella, Bastoni e Lautaro tutti all'esordio stagionale

"In attacco non ci sarà nemmeno Sanchez, che migliora di giorno in giorno dopo il problema plantare accusato in nazionale, ma che non verrà rischiato. Anche perché Lautaro col Genoa sarà out per squalifica. Il Toro in compenso al Tardini potrebbe fare l'esordio stagionale, giocando uno spezzone al posto di uno tra Pinamonti e Satriano, di nuovo titolari là davanti. Stesso discorso per Barella e Bastoni, rientrati lunedì dalle ferie ma già in gruppo. Assenti sicuri anche Gagliardini e Lazaro. Potrebbe tornare D'Ambrosio", riporta Gazzetta.it.