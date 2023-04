EDICOLA CDS / Inzaghi nella top 10 e a caccia di rilancio. Balzo super nel ranking Uefa

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla vittoria della Lazio contro lo Spezia: "Scappa Sarri. La Super Lazio non si ferma: adesso è fuga. Decidono un rigore di immobile e le reti di Felipe e Marcos Antonio. Quarto successo consecutivo. Il tecnico: ""Non è fatta, avanti così"". Spazio anche per l'Inter che oggi affronta il Monza a San Siro: "Inzaghi nella top 10 e a caccia di rilancio. Balzo super nel ranking Uefa, ma servono punti Champions. Stasera obiettivo quarto posto".