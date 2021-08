CorSport su Inzaghi: “Si è sentito tradito dall’Inter ma c’è la convinzione che…”

Ora ad Inzaghi spetta l'arduo compito di gestire al meglio la squadra che ha e avrà a disposizione dopo il mercato

Matteo Pifferi

"La cessione di Lukaku era stata in qualche modo metabolizzata dalla squadra in questi giorni di rumors sui media, ma lo spogliatoio ha definitivamente capito che si era arrivati al punto di non ritorno ieri mattina quando, al momento di scendere in campo per l'allenamento, Lukaku non c'era". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'addio tra Romelu Lukaku e l'Inter. Ieri è stata trovata anche l'intesa tra i club e già domani dovrebbe arrivare l'ufficialità con le firme che metteranno fine alla trattativa.

Oggi l'Inter, alle ore 19, scenderà in campo al Tardini in un'amichevole contro il Parma. Non ci sarà Lukaku ma nemmeno il suo sostituto. "Sarà comunque un punto di svolta, una novità alla quale Handanovic e compagni dovranno abituarsi. Perché Big Rom per il gruppo era una specie di... coperta di Linus, un giocatore che faceva reparto da solo al quale affidarsi sia per la costruzione del gioco sia nei momenti difficili. E quanta sicurezza trasmetteva ai suoi compagni di squadra, tanta paura incuteva negli avversari che dovevano marcare un armadio capace di andar via in velocità anche ai difensori centrali più rapidi", commenta in più il quotidiano.

Ora ad Inzaghi spetta l'arduo compito di gestire al meglio la squadra che ha e avrà a disposizione. Il tecnico "si è sentito tradito dalla società perché gli sono state fatte promesse non mantenute. Ciò premesso, la sua parola d'ordine sarà quella di rimanere tutti uniti e continuare a lavorare nel migliore dei modi. La convinzione è che il club farà il possibile per metterlo nelle condizioni di disputare una stagione importante e che i partenti saranno sostituiti al meglio. L'ex allenatore della Lazio sa che da adesso in poi dovrà essere tanto bravo a spiegare gli schemi in campo quanto a convincere lo spogliatoio che non siamo alla fine... dell'Impero", commenta poi il CorSport.