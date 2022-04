Inter, Inzaghi mai senza… i suoi tre moschettieri: “E pensare che con Conte…”

I tre - veri - insostituibili di casa Inter. A loro, se può, Simone Inzaghi non rinuncia praticamente mai in stagione

“Dei tre moschettieri non si riesce a fare a meno. Inutile girarci intorno, Skriniar, Brozovic e Perisic hanno dimostrato di essere i veri insostituibili della prima Inter targata Inzaghi. La crescita del difensore slovacco è stata impressionante, e pensare che dopo la prima stagione di Conte sembrava sacrificabile per via del mancato feeling con la difesa a tre. Ma poi ha cominciato a dominare, di forza, di tecnica, di personalità: Skri gioca ovunque e sempre ad altissimi livelli. Come Brozovic, la cui parabola è simile a quella di Skriniar. Per due volte stava per lasciare Milano, ma poi nessuno è riuscito a scucirgli i panni dell’indispensabile: da quando Spalletti lo ha inventato regista, Brozo è diventato l’anima dell’Inter. Costruisce, pressa, ruba palla, detta i tempi nelle due fasi e ora segna pure. E che dire di Perisic, che sembra ringiovanito nel ruolo di esterno a tutta fascia? Immarcabile, dirompente, letale. Unico neo, il contratto in scadenza. Ma anche per quello la soluzione è vicina”, si legge sul quotidiano.