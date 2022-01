Inzaghi, 3 motivi nascosti dietro la vittoria con la Lazio. Complimenti di Zhang

E sono 8 vittorie consecutive. Sorride Simone Inzaghi in casa Inter, che dopo il ko dell’andata voleva più che mai i 3 punti ieri

E sono 8 vittorie consecutive. Sorride Simone Inzaghi in casa Inter, che dopo il ko dell’andata voleva più che mai i 3 punti ieri e li ha trovati grazie ai gol di Bastoni e Skriniar. La Gazzetta dello Sport sottolinea così i meriti dell’allenatore nerazzurro: “Inzaghi ora è quello dell’ottava vittoria consecutiva. È quello che per primo ha ricevuto i complimenti dal presidente Zhang negli spogliatoi, subito dopo la partita: abbraccio tra i due, prima delle pacche sulle spalle e i saluti con tutti i giocatori. […] E poi sono importanti anche gli allegati, almeno tre motivi nascosti di questa vittoria. Perché cancella l’unico k.o. finora in campionato, all’Olimpico. Perché vale una risposta al Milan, che all’ora di pranzo s’era abbuffato con un momentaneo primo posto. E perché prepara al meglio la Supercoppa”, si legge.