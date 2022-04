Inter, ecco il segnale scudetto. Inzaghi ha avuto risposte alle sue tre richieste

Il tecnico aveva avvisato sulla pericolosità della sfida contro il Verona, ma l'Inter ha risposto presente e ha ritrovato entusiasmo

Dopo il colpo in trasferta in casa della Juve, l'Inter si conferma anche nella prestazione nella vittoria di San Siro contro il Verona. La squadra di Inzaghi ha ritrovato freschezza e condizione e ora si è definitivamente rilanciata nella corsa al titolo.

"Giusto un riferimento numerico, che rende bene l’idea: è la prima volta nel girone di ritorno che l’Inter vince due partite di fila. Bentornata, allora, bentornata Inter. Siamo ancora in tempo, perché ora sono di nuovo lì a crederci tutti. Anche i tifosi, l’entusiasmo che si percepiva all’uscita dallo stadio raccontava proprio questo. Inzaghi non ha mai smesso di guardare lassù. Ma ieri ha avuto la risposta scudetto. È una risposta definitiva, attenzione. La vittoria con il Verona non ha raccontato che i nerazzurri con certezza arriveranno a toccare la seconda stella. Ma ha sicuramente scritto un’altra verità: fino in fondo Brozovic e compagni se la giocheranno", riporta La Gazzetta dello Sport.