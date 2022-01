Inzaghi, tripletino perché no? Turn-over in Coppa ma sarà Inter battagliera

L'allenatore nerazzurro ha con il trofeo un buon feeling: stasera farà riposare alcuni dei suoi. Potrebbe debuttare Radu

Simone Inzaghi ha un feeling particolare con la Coppa Italia: tre vittorie da giocatore e il primo titolo vinto nella sua carriera da allenatore, nonché l'ultimo alla Lazio, nel 2019. L'allenatore nerazzurro ritiene il trofeo un obiettivo importante. All'Inter vuole puntare allo scudetto e alla seconda stella, ma non gli dispiacerebbe conquistare quello che viene definito il Tripletino: Supercoppa (già in bacheca), Scudetto e Coppa Italia. Quindi massiccio turn-over ma la squadra nerazzurra dovrà essere "competitiva e agguerrita come sempre", scrive La Gazzetta dello Sport.

Non avrà a disposizione Brozovic, squalificato ma cercherà di dare comunque a Barella un po' di riposo, così come a Skriniar, che con il centrocampista è tra chi ha giocato di più. In attacco dovrebbe giocare la coppia formata da Lautaro Martinez e Correa. Il primo ha giocato pochi minuti con l'Atalanta per cercare di non forzare un affaticamento muscolare. Il secondo avrà la chance di mettersi in mostra per recuperare su Sanchez: l'attaccante