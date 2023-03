Inter-Juventus, Inzaghi ha usato il bazooka. E’ scritto nei libri di storia che…

"Che Inter-Juve non possa mai essere una partita, se non normale, quanto meno tranquilla, è scritto nei libri sacri del calcio. Quanto successo ieri sera a San Siro è quindi solo l’ultima polemica di una storia infinita, con una parte a reclamare un presunto torto e l’altra a controbattere la propria innocenza. Stavolta ad accendere gli animi contrapposti è l’episodio che ha poi portato all’1-0 di Kostic perché prima le telecamere e gli occhi di tutti sono finiti sul braccio di Rabiot, «incriminato» per aver urtato la palla prima ancora di Vlahovic".