Inter, ripartenza rabbiosa con Dzeko scatenato. E Inzaghi vince la sua scommessa

Il Corriere della Sera analizza così la vittoria dell'Inter per 3-1 ieri contro lo Sheriff in Champions League

Un super Edin Dzeko, ma non solo. L’Inter vince 3-1 contro lo Sheriff e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Prova corale positiva della squadra di Simone Inzaghi e il Corriere della Sera loda in particolare alcuni giocatori: “Una ripartenza rabbiosa, guidata dai giocatori più esperti in Europa: lo scatenato Dzeko, cecchino e regista d’attacco, un gol e un assist per il grintoso Vidal, la scommessa di Inzaghi, che firma il raddoppio prima del definitivo 3-1 di De Vrij grazie all’assist di Dumfries, che così monda tre erroracci nell’area avversaria. Nella lista dei più bravi anche lo straordinario Perisic che chiude con un palo e una traversa”, si legge.