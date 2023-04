Inter, a fine partita la squadra in estasi attorno a Inzaghi: è lui il vincitore totale

"Di questa impresa eroica in terra portoghese, che l’Inter custodirà in mezzo alle più belle della propria leggendaria storia, Simone Inzaghi è il vero architetto. Il vincitore totale assieme ai suoi ragazzi che a fine gara gli ballonzolavano attorno in estasi: il tecnico si è confermato re di coppe, maestro nelle gare secche o quasi, abile nel muovere le pedine sulla scacchiera nelle notti d’Europa. E, vecchio tallone di Achille, è stato anche lucido nei cambi della ripresa risultati decisivi".