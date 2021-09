Inter, Inzaghi ambientato a Milano: casa in centro nello stesso palazzo di Eriksen. “I due…”

Dopo aver conosciuto le strutture del club a fine maggio, a partire da luglio Simone Inzaghi si è pienamente stabilito nella vita milanese

"Inzaghi, dopo la firma del contratto e il tour perlustrativo per conoscere i luoghi di lavoro, la sede e ovviamente la Pinetina, svolto a fine maggio, si è stabilizzato in città verso fine luglio, dopo le vacanze fra Puglia, Capri e litorale laziale. Al termine del ritiro estivo dell’Inter, dopo alcuni giorni in albergo, insieme alla compagna che durante i primi giorni di lavoro era ancora al mare con i figli, ha trovato casa in centro, un elegante e affascinante attico da due piani con piscina vista “Madonnina” in zona Corso Garibaldi. Curiosità: il palazzo ospita anche la famiglia Eriksen e in queste settimane i due ogni tanto si sono incrociati, anche perché il giocatore recentemente è tornato a Milano per passare qualche giorno in città".