Inter, vittoria da grande: Inzaghi si è appoggiato alle certezze. “A fine partita…”

"Dev’essere una bella sensazione, per un allenatore, quando ti accorgi che le tue richieste vengono esaudite", commenta La Gazzetta

"Dev’essere una bella sensazione, per un allenatore, quando ti accorgi che le tue richieste vengono esaudite. L’Inter ha dribblato la sosta, è ripartita senza mostrare cali di tensione né di concentrazione. Di più: ha vinto la partita prima con la testa e poi con le gambe, gestendo anche i momenti di difficoltà. Ha vinto da grande, in estrema sintesi. Ecco perché Simone Inzaghi esultava, alla fine". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter sul Torino.