Parolo: “Inzaghi, staff fondamentale. La voce? Pensi non si arriva al 10′ quando…”

Il mister perde spesso la voce a furia di urlare in campo e il suo ex giocatore ha raccontato un suo ricordo sul tecnico

Marco Parolo, ex giocatore della Lazio, quindi ex giocatori di Inzaghi, ha parlato del lavoro del tecnico all'Inter su DAZN. L'ex calciatore ha un po' spiegato le dinamiche del lavoro del mister insieme allo staff: «Farris insieme al preparatore lavorano con lui da tanto tempo. Hanno un grande rapporto. Quindi lo aiutano anche a sbollire, ad inquadrare le situazioni, gli danno i giusti consigli. Con gli altri dello staff studiano le gare, si confrontano, è uno staff ben affiatato, ben assortito. So che il mister ha fatto di tutto per portare con sé i suoi uomini anche all'Inter».