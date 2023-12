Inzaghi e tre spagnoli, i nuovi volti-copertina d’Europa: “Simone l’eccezione”

I nuovi allenatori sulle copertine in giro per l’Europa. C’è anche Simone Inzaghi, come sottolinea oggi il Corriere della Sera in un approfondimento sui tecnici in testa ai top campionati in Europa: “Hanno quarant’anni, le idee chiare e una gran voglia di vincere. Di prendersi la scena, per dare uno scossone anche generazionale, superando i maestri, come è naturale e giusto che sia. Rappresentano, ognuno con le proprie peculiarità, tattiche e caratteriali, la nouvelle vague delle panchine europee. Parlare di rivoluzione è eccessivo, anche perché siamo solo a metà stagione e la strada è ancora lunghissima, ma una cosa è certa: Simone Inzaghi, Mikel Arteta, Xabi Alonso e Miguel Ángel Sánchez Muñoz detto Michel sono oggi i volti-copertina del nuovo corso. In testa ai rispettivi campionati con Inter, Arsenal, Bayer Leverkusen e Girona, non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. Anche perché sanno bene che per lasciare davvero il segno serve solo e soltanto vincere. E nessuno di loro, fin qui, ha mai vinto un campionato.