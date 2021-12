Brambati: “Allenatori, Inzaghi merita il voto più alto. Questa la mia Top11”

Il procuratore ed ex calciatore premia il tecnico nerazzurro: "Ha cavalcato il lavoro di Conte ma lo ha fatto benissimo"

"Inzaghi, perché ha vinto le partite che ti fanno vincere il campionato. Magari non ha vinto alcuni scontri diretti, ma con le altre non ha fallito. Ha cavalcato il lavoro di Conte ma lo ha fatto benissimo. E nel suo gioco ha inserito benissimo Calhanoglu e Dzeko. Per me voto 8".