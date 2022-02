Iorio: “Scamacca? Non so se sia già da Inter. Lautaro non si discute”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'attacco nerazzurro e sull'obiettivo per la prossima stagione

Maurizio Iorio, ex calciatore di diversi club di Serie A, si è soffermato anche sull'attacco dell'Inter nel corso della chiacchierata per TMW Radio. Queste le sue parole: "Su Dzeko e Lautaro non sono d'accordo, ci può essere un periodo di appannamento. Il bosniaco nella prima parte di stagione è andato benissimo e Lautaro non si discute. Ci possono essere periodi non brillanti per chiunque. Altrimenti a Messi cosa vuoi dirgli? Ci sono dei periodi così. Che poi l'Inter debba guardarsi attorno questo sicuro anche perché Dzeko ha la sua età e il club deve preparare il futuro. Nel calcio però è facile buttar giù tutto in fretta. Se l'Inter è in alto ed è stata anche prima lo deve pure al lavoro di Dzeko. Quanto a Scamacca non so se sia già da Inter: non ha ancora fatto niente di eclatante. Giocare al Sassuolo è una cosa, in una grande è diverso: ci sono pressioni e aspettative differenti però il ragazzo è interessante. Aspetterei però prima di decantarlo ai massimi livelli"