Mourinho e il ‘telefono’ rivolto a Pairetto. Tutte le ipotesi sul gesto del tecnico

12 anni fa il 20 febbraio era arrivato l'eloquentissimo gesto delle manette da parte del portoghese in Inter-Samp. Ora un nuovo simbolo: cosa voleva intendere?

Quello delle manette era stato il gesto diretto verso l'arbitro. Il gesto delle manette in Inter-Samp arrivò il 20 febbraio del 2010 e 12 anni dopo José Mourinho ha trovato un altro gesto che fa parlare di sé. La cornetta del telefono rivolta all'arbitro in campo, Pairetto, ha aperto a diverse ipotesi. Era il direttore di gara di Verona-Roma e l'allenatore giallorosso lo ha contestato, lasciando un alone di mistero su cosa volesse intendere per davvero, dato che poi non ha rilasciato alcun commento nel post-partita.