GDS – Irlanda del Nord-Italia, pagelle: Mancini 4. Barella “è un limone spremuto”

Il giorno dopo la brutta prestazione contro l'Irlanda del Nord, arrivano le pagelle della Gazzetta sulla prestazione degli azzurri

Il giorno dopo il deludente 0-0 contro l'Irlanda del Nord, la Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dei giocatori azzurri. Tante le insufficienze assegnate dal quotidiano, il peggiore è Insigne, per il giocatore del Napoli il voto è 4: "Altro caso di pressione da maglia. Insicuro, impreciso, fa spesso scelte sbagliate. Finalmente si è capito che non può fare il falso 9?". Cinque per Nicolò Barella, apparso stanco: "Nessuno ci rinuncia e così ora è un limone spremuto, un 'vorrei ma non posso'. Il fuoco dentro non ha gambe e fiato. Come a Roma".