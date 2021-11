Irlanda-Italia, che delusione: 0-0 a Belfast, azzurri ora aggrappati ai playoff

Non è andata come tutto il Paese sperava: la nazionale di Mancini dovrà affrontare ora lo spareggio

Niente da fare. L'Italia di Roberto Mancini non è riuscita a battere l'Irlanda del Nord in trasferta, abbandonando la possibilità di qualificarsi direttamente al mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri si sono classificati al secondo posto nel girone, dietro la Svizzera, che in contemporanea ha battuto per 4-0 la Bulgaria in casa. L'incubo dell'ultima edizione bussa ora alla porta della nostra nazionale: l'eliminazione ai playoff con la Svezia di tre anni fa è ricordo ancora vivo. Bisognerà fare meglio di quella occasione e dell'ultimo periodo.