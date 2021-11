Irlanda-Italia, le formazioni ufficiali: Barella ancora titolare. In avanti….

Le scelte di Roberto Mancini per il delicatissimo test degli azzurri in programma questa sera a Belfast

Ultima gara del girone di qualificazione ai prossimi mondiali per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri non possono permettersi di sbagliare, se vogliono evitare lo spauracchio spareggio che già è costato caro la scorsa edizione. Contro l'Irlanda del Nord bisogna vincere e con più gol di scarto per non pensare al risultato della Svizzera, impegnata a sua volta contro la Bulgaria. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro: