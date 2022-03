Cile fuori dai Mondiali, in Argentina si scatena l’ironia social su Vidal

La Roja, sconfitta dall'Uruguay, non andrà in Qatar: il centrocampista dell'Inter è uno dei principali bersagli

Il Cile non parteciperà ai Mondiali di Qatar 2022: la Roja, sconfitta nella decisiva sfida contro l'Uruguay, dovrà così restare a guardare. Una delusione enorme per il Paese sudamericano e per la sua "Generacion Dorada", la più talentuosa e vincente della sua storia con i vari Vidal, Sanchez, Bravo, Medel, Isla e via dicendo. Proprio il centrocampista dell'Inter è diventato uno dei bersagli preferiti dell'ironia social, in particolar modo di quella proveniente dall'Argentina.