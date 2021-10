Moviola Lazio-Inter, TS: Irrati non doveva fermare il gioco. Rigori giusti

Polemiche a non finire durante e al termine di Lazio-Inter, con i nerazzurri furiosi per l’atteggiamento dei biancocelesti, rei di aver segnato il gol del momentaneo 2-1 con Dimarco a terra dolorante. Tuttosport promuove la direzione di gara...

Polemiche a non finire durante e al termine di Lazio-Inter, con i nerazzurri furiosi per l'atteggiamento dei biancocelesti, rei di aver segnato il gol del momentaneo 2-1 con Dimarco a terra dolorante. Tuttosport promuove la direzione di gara dell'arbitro Irrati: "Riesce a gestire lucidamente il Far West finale e, a termine di regolamento, non doveva fermare il gioco con Dimarco a terra. Giuste pure le valutazioni sui rigori".