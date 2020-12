Isco, si parla anche di Inter. MD: “La sua volontà è chiara ma per ora in pole…”

Nelle scorse settimane la stampa estera aveva parlato di un possibile scambio tra Eriksen ed Isco. Del centrocampista spagnolo ha parlato quest’oggi il Mundo Deportivo e il giornale spagnolo non conferma le voci su un possibile approdo a Milano. “Il 2021 potrebbe essere di eccezionale rilevanza in termini di una decisione importante per lui, lasciare o no il Real. La verità è che il suo desiderio di iniziare una tappa nuova della sua carriera e lasciare il Real Madrid, per avere più spazio, è noto da diversi mesi. Ma a pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, non c’è una squadra che sia in pole per prendere il calciatore spagnolo”, si legge.

(Fonte: MD)