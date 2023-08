GdS – Dalla delusione di Istanbul a Inter-Monza: Inzaghi è cambiato e ora…

Le parole di Simone Inzaghi post Inter-Monza raccontano la voglia del tecnico nerazzurro di puntare in alto

"Dal dolore di Istanbul, che chissà quando mai passerà, all’abbraccio di San Siro, riempito per intero nonostante le ferie e l’umidità asfissiante. Settanta giorni dopo nel cuore di Simone Inzaghi c’è tutt’altro mondo, dalla delusione più nera alla speranza di mettere quella seconda stella sul petto: il cammino sarà lungo, ma il tecnico nerazzurro ha iniziato bene, con i primi tre punti che aiutano l’autostima, e avvolto dall’amore della gente che spesso e volentieri ha chiamato il suo nome". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prima vittoria in campionato dell'Inter, capace di regolare 2-0 il Monza.