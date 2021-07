Italia, Sirigu: “Ecco come è nata l’iniziativa dei messaggi per i compagni. All’Europeo…”

Intervistato da Sky Sport, Salvatore Sirigu, fra i protagonisti della vittoria dell'italia di Mancini, ha raccontato alcuni aneddoti

"Io fondamentale? Sono stato semplicemente me stesso. Ci siamo goduti la vittoria finale. Ho avuto la fortuna di fare tante competizioni con la nazionale e quindi forse sapevo di cosa avrebbe avuto bisogno il gruppo in determinati momenti. Per me non è niente di nuovo anche se visto che si è vinto si è dato maggior risalto a questo aspetto. Com'è nata la cosa dei messaggi per ognuno dei miei compagni? Di getto prima della Turchia incitai i ragazzi nella chat di squadra. Da quel momento è diventato un rito e i compagni aspettavano i miei messaggi ogni volta. Il pomeriggio della finale non riuscivo a dormire: pensavo a cosa poter fare e mi sono fatto portare dal nostro addetto stampa dei fogli bianchi. Per ognuno dei miei compagni allora ho scritto un pensiero. Poi ho anche raccolto il messaggio dei parenti, per il quale mi hanno aiutato gli addetti stampa. Quando Chiellini ha visto tutte queste cose si è messo a piangere".