Italia-Austria, Alaba: “Partita che conta tanto per tutti noi. Vogliamo sognare”

David Alaba, neo giocatore del Real Madrid e stella dell'Austria, ha parlato della partita di domani a Wembley contro l'Italia

"Per me la partita contro l'Italia conta tantissimo, ma penso sia così per tutta l'Austria. Il nostro punto di forza è il collettivo, con alcuni giocatori di qualità. Dobbiamo continuare a sognare in grande, andiamo a Londra per realizzare i nostri sogni. Sappiamo quale sia la forza dell'Italia, ma nel calcio tutto è possibile. Immobile? E' un attaccante completo, ha tutto".