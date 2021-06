Italia-Austria, Pessina: “Non ho ancora realizzato di aver fatto gol. Che esplosione”

Il giocatore dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la vittoria della Nazionale contro l'Austria

«Non ho ancora realizzato il gol col Galles figuriamoci questo con l'Austria».Matteo Pessina ha segnato il due a zero dell'Italia, nel 2 a 1 con l'Austria e ancora non ci crede. Ai microfoni di Skysport ha sottolineato: «Una sfida entusiasmante. Questo gol me lo porterò avanti fino a fine carriera. L'importante è che siamo passati. Qua può segnare chiunque e questo è il bello di questa squadra. Siamo un bellissimo gruppo ed è la forza di questa squadra. Chi gioca o chi entra dalla panchina fa bene. Il mio gol un dipinto? Un po' esagerato. Ma abbiamo gioito tutti. È stata un'esplosione dopo una partita sofferta».