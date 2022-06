Baggio: “Scandaloso che Italia non sia in Qatar come vincitrice dell’Europeo. Mancini…”

L'ex divin codino ha detto la sua sul momento di difficoltà della Nazionale che non si è qualificata ai Mondiali in Qatar

L'ex attaccante ha sottolineato: «È scandaloso per me che l'Italianon sia andata ai Mondiali come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia. Mancini? Ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato».