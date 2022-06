Nations League, Italia avanti 2-0 al 45′ contro l’Ungheria: prodezza di Barella

Nel segno di Nicolò Barella. È il centrocampista dell'Inter a portare avanti la Nazionale contro l'Ungheria in Nations League

Nel segno di Nicolò Barella. È il centrocampista dell'Inter a portare avanti la Nazionale contro l'Ungheria, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Nicolò ha sbloccato la partita al 30' con uno splendido tiro dalla distanza su assist di Leonardo Spinazzola. Di Lorenzo Pellegrini il gol del raddoppio per il 2-0 con cui termina il primo tempo in favore degli Azzurri di Mancini.