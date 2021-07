CdS – Italia-Inghilterra, Barella-Jorginho-Verratti: missione qualità

La sfida contro gli inglesi si avvicina. Sarà essenziale la qualità in mezzo per il ct azzurro Mancini

La battaglia lì in mezzo potrebbe essere essenziale per Mancini. Per questo si affiderà agli uomini titolari ai quali si è affidato finora. Sicuramente nella seconda parte del torneo è stata importante la tenuta difensiva e la resistenza. Ma la sfida contro gli inglesi sarà incentrata sulla qualità in mezzo al campo. E per questo il ct si affiderà alla personalità del trio titolare.