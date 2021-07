CdS – Italia, Barella da 8: riferimento per Mancini. Col Belgio gemma alla Maradona

Il voto attribuito dal Corriere dello Sport al centrocampista dell'Inter tra i protagonisti del fantastico Europeo dell'Italia

Nicolò Barella è stato sicuramente tra i protagonisti della vittoria dell'Italia all'Europeo. Nel finale di competizione ha pagato un po' di legittima stanchezza, ma è sempre stato prezioso per Mancini. Il Corriere dello Sport gli ha dato un 8 in pagella: "La gemma resta quel gol, dopo lo slalom alla Maradona, per sbloccare i quarti col Belgio. Colpo di genio dentro un torneo da mediano evoluto. Mancini lo considera un top player e lo ha tenuto in campo anche quando sembrava potesse meritare il cambio. Segnale di fiducia incondizionata. Ha pagato la fatica: 46 presenze con l'Inter, 17 con l'Italia, sono 63 totali da settembre e la stagione precedente l'aveva conclusa il 21 agosto con la finale di Europa League. Occhio, perché Nicolò ha appena 24 anni ed è già un punto di riferimento della Nazionale. Futuro garantito".