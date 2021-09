Sky – Italia, sorpresa Bastoni: può giocare dall’inizio. Sensi invece…

Le ultimissime sulla formazione della Nazionale italiana che questa sera affronterà la Lituania verso i prossimi Mondiali

La contusione accusata da Alessandro Bastoni nelle scorse ore non preoccupa, anzi. Secondo il sito di Sky Sport, il difensore dell’Inter a sorpresa ha chance di giocare dall’inizio. Diverso invece il discorso relativo a Stefano Sensi. Queste le ultimissime sui due calciatori nerazzurri: “Le certezze arrivano soprattutto dal reparto arretrato: in porta come di consueto Gigio Donnarumma, mentre la linea a quattro davanti al portiere del PSG dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e probabilmente Calabria, che potrebbe far scalare Di Lorenzo sulla sinistra. I problemi, o meglio le tante incognite, riguardano invece i due tridenti, quello di centrocampo e quello d'attacco. Sensi, che si candidava per un posto da titolare come regista al posto di Jorginho, ha accusato un problema a un polpaccio durante la rifinitura e per questo dovrebbe essere tenuto a riposo”.