Italia, col Belgio azzurri pronti a inginocchiarsi per la lotta al razzismo

L'Italia ha preso la decisione di inginocchiarsi e tutti gli azzurri faranno questo gesto simbolico per la lotta contro al razzismo

L'Italia si inginocchia contro il Belgio? La Nazionale pare orientata a compiere il gesto prima del calcio d'inizio, con un atteggiamento diverso rispetto a quello tenuto prima della gara con l'Austria. Matteo Pessina è stato uno dei calciatori che si sono inginocchiati prima di Italia-Galles. "Non ne avevamo parlato, col Galles siamo stati colti un po' alla sprovvista. Ma la linea è quella, la pensiamo tutti uguale", le parole del centrocampista. Venerdì a Monaco di Baviera gli azzurri affronteranno nei quarti di finale degli Europei il Belgio, per il match la Nazionale sembra pronta a inginocchiarsi in segno di solidarietà verso la lotta al razzismo.