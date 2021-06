GdS – Italia, ora c’è il Belgio di Lukaku. Chiellini sa come fermarlo

La Gazzetta dello Sport spiega pregi e difetti della prossima avversaria degli azzurri all'Europeo

Sarà il Belgio di Romelu Lukaku la prossima avversaria dell'Italia agli Europei. Sfida delicata ai quarti di finale per gli azzurri che sperano di poter arrivare fino in fondo alla competizione. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui punti di forza della selezione di Martinez: "Squadra consapevole della sua forza, prima nel ranking Fifa, entra sempre in campo per risolvere la situazione con un possesso non esagerato e una squadra non alta, ma che sa partire in velocità sulle spalle di Lukaku e sfruttare i punti deboli dei rivali. Non si sbilancia, sa attendere. Il punto di forza è naturalmente il tridente d’attacco. Nel 3-4-2-1 di Martinez, le posizioni sono fisse tranne quelle di Lukaku e De Bruyne. L’interista parte al centro, con De Bruyne a destra, ma in fase di copertura spesso i due si scambiano di posto, mentre Hazard arretra un po’, quasi affiancando il fratello Thorgan, e disegnando un 3-5-2 che pende a sinistra".