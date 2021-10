Mancini: “Italia, a centrocampo diverse soluzioni con giocatori di diverse qualità”

Il ct della Nazionale ha parlato dopo la partita di Nations League contro il Belgio e si è soffermato sul centrocampo

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria dei suoi contro il Belgio nella gara per il terzo e quarto posto della Nations League:

Anche con la Spagna lo era ma in dieci è difficile giocare le partite. La Spagna ci ha creato quel problema lì, di essere uno in meno, questo, altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. I ragazzi hanno fatto bene, sono stati bravi.