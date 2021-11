Italia, Berardi: “Pensiamo ai playoff. Sono sicuro ce la faremo”

Le considerazioni dell'attaccante dopo lo 0-0 di Belfast con l'Irlanda che ha condannato gli azzurri al secondo posto nel girone

C'è sicuramente delusione nell'ambiente azzurro dopo lo 0-0 di questa sera a Belfast. Lo spogliatoio però non perde fiducia, come dimostrano le parole anche di Domenico Berardi al triplice fischio. Questo il pensiero dell'attaccante dell'Italia: "Sapevamo che venire qua era difficile. Abbiamo fatto adesso ci rimbocchiamo le maniche e aspettiamo i playoff di marzo per dare il massimo per andare ai mondiali. Lo spirito c'è sempre stato, è un momento difficile, purtroppo il calcio è così. Bisogna pensare a marzo, fare i playoff e cercare di qualificarci a tutti i costi. Ci teniamo tantissimo, sono sicuro che ce la faremo".