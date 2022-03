CorSera – Italia, con addio Mancini Cannavao (con Lippi) favorito per diventare ct

Fabio Cannavaro, supportato da Marcello Lippi, è il favorito per diventare il prossimo ct dell'Italia in caso di addio di Roberto Mancini

"La Figc per ora non si è mossa, ma in caso di rinuncia di Mancini l’ipotesi più concreta e credibile è l’ingaggio del capitano campione del mondo del 2006 Fabio Cannavaro, con il c.t. di quell’impresa, Marcello Lippi, come direttore tecnico delle Nazionali, un ruolo che Gravina aveva già pensato per lui in passato".